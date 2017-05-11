Безвизовый режим для Украины сравнили с «морковкой на веревочке»

В МИД России прокомментировали утверждение Советом Европы безвизового режима для Украины.

«Так называемый безвизовый режим с Украиной – это, в определенной степени, морковка на веревочке, которая в общем-то чуть-чуть облегчает существующую систему», - цитирует ТАСС заместителя главы ведомства Алексея Мешкова.

Он пояснил, что условия въезда для украинцев в Европу остаются прежними – на три месяца раз в полгода. Кроме того, дипломат подчеркнул, что безвизовый режим не имеет никакого отношения к разрешению на работу.

По мнению Мешкова, россияне, имеющие пятилетние шенгенские визы находятся в равном положении с украинцами, которым разрешили безвизовый въезд в ЕС.