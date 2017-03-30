Безвизовый режим между РФ и ЮАР вступил в силу

Граждане России с 30 марта могут Южно-Африканскую Республику без оформления виз.

Правом безвизового въезда в страну россияне могут воспользоваться один раз в год. Максимальный срок пребывания в ЮАР без визы ограничивается 90 днями, сообщает агентство «Экономика сегодня».

Двусторонний протокол о безвизовом режиме был подписан в середине января. Ожидается, что данная мера будет способствовать развитию торгово-экономических отношений и туризма.