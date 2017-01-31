Безруков требует «срочно и тщательно» проверить судей Савеловского суда Москвы
Знаменитый российский артист театра и кино Сергей Безруков обратился к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой «срочно и тщательно» проверить судей Савеловского суда Москвы.
Заявление Безрукова опубликовано на сайте Верховного суда, - сообщает «Говорит Москва».
По словам артиста, он неоднократно просил защитить его права на неприкосновенность частной жизни и охрану изображения от незаконных посягательств. При этом суд удовлетворял все иски, кроме тех, что были рассмотрены во второй половине минувшего года.
Безруков назвал эту ситуацию аномальной и попросил организовать служебную проверку.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии