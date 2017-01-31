Безруков требует «срочно и тщательно» проверить судей Савеловского суда Москвы

Знаменитый российский артист театра и кино Сергей Безруков обратился к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой «срочно и тщательно» проверить судей Савеловского суда Москвы.

Заявление Безрукова опубликовано на сайте Верховного суда, - сообщает «Говорит Москва».

По словам артиста, он неоднократно просил защитить его права на неприкосновенность частной жизни и охрану изображения от незаконных посягательств. При этом суд удовлетворял все иски, кроме тех, что были рассмотрены во второй половине минувшего года.

Безруков назвал эту ситуацию аномальной и попросил организовать служебную проверку.

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