У безработной москвички украли спорткар за 12 млн рублей

Вооруженные грабители похитили элитный автомобиль Mercedes AMG SLS стоимостью 12 миллионов рублей, принадлежащий безработной москвичке, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как уточняется в материале, инцидент произошел 27 июня, однако о нем стало известно только сейчас.

Автомобиль Mercedes AMG SLS был выставлен на продажу и в день кражи находился в автосервисе на улице Волочаевской в центре Москвы.

По данным следствия, двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали у продавца документы и ключи и скрылись на похищенном автомобиле.

Ведется поиск преступников, сообщает «РИА Новости».