У безработной москвички украли спорткар за 12 млн рублей
Вооруженные грабители похитили элитный автомобиль Mercedes AMG SLS стоимостью 12 миллионов рублей, принадлежащий безработной москвичке, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Как уточняется в материале, инцидент произошел 27 июня, однако о нем стало известно только сейчас.
Автомобиль Mercedes AMG SLS был выставлен на продажу и в день кражи находился в автосервисе на улице Волочаевской в центре Москвы.
По данным следствия, двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали у продавца документы и ключи и скрылись на похищенном автомобиле.
Ведется поиск преступников, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Будущий серийный электрокар разогнался до 378 км/ч
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии