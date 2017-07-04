У безработной жительницы Москвы отобрали два миллиона рублей

Безработная москвичка лишилась крупной суммы денег, документов и телефона в результате нападения грабителей.

Инцидент произошел на западе столицы, около одного из домов на можайском шоссе. Злоумышленники напали на 44-летнюю женщину у подъезда. Избив ее, они забрали рюкзак, в котором находились более 30 тысяч евро, 10 тысяч рублей, паспорт и телефон. Общая сумма похищенного составила 2,1 миллиона рублей.

Потерпевшая госпитализирована с переломом надколенника и ушибами мягких тканей головы, передает «ТВ Центр» со ссылкой на АГН «Москва». По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».