У безработного москвича угнали Range Rover за 9 миллионов рублей
В центре Москвы у безработного 21-летнего москвича неизвестные угнали автомобиль Range Rover стоимостью 9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
Как уточняется в материале, иномарка была похищена возле дома потерпевшего на Волховском переулке в Басманном районе столицы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Спецавиация будет разгонять облака над Москвой на майских праздниках
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии