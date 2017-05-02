У безработного москвича угнали Range Rover за 9 миллионов рублей

В центре Москвы у безработного 21-летнего москвича неизвестные угнали автомобиль Range Rover стоимостью 9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Как уточняется в материале, иномарка была похищена возле дома потерпевшего на Волховском переулке в Басманном районе столицы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».