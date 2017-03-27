У безработного москвича угнали BMW за 4 миллиона рублей
Неизвестные на юге-западе Москвы угнали автомобиль BMW 740LI XDRIVE, принадлежащий безработному местному жителю, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
По словам 38-летнего владельца иномарки, его автомобиль был припаркован возле дома номер 19 по улице Дмитрия Ульянова. Он оценил нанесенный ущерб в 4 миллиона рублей.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Правоохранители ищут автоугонщиков, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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