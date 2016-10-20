Безоружные террористы начали покидать Алеппо

Безоружные боевики покидают восточную часть сирийского Алеппо, сообщает «ТВ Центр».

Вместе с ними из города выходят и первые группы жителей. Все они движутся по безопасным коридорам. Среди людей есть раненые и больные. Они двигаются в сторону северного пригорода.

Ранее сообщалось, что гуманитарную паузу в Алеппо продлят на три часа. Сирийское правительство объявило об отводе войск со своих позиций в ряде районов города для того, чтобы боевики покинули восточные районы Алеппо через «специально созданные коридоры».