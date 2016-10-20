Безоружные террористы начали покидать Алеппо
Безоружные боевики покидают восточную часть сирийского Алеппо, сообщает «ТВ Центр».
Вместе с ними из города выходят и первые группы жителей. Все они движутся по безопасным коридорам. Среди людей есть раненые и больные. Они двигаются в сторону северного пригорода.
Ранее сообщалось, что гуманитарную паузу в Алеппо продлят на три часа. Сирийское правительство объявило об отводе войск со своих позиций в ряде районов города для того, чтобы боевики покинули восточные районы Алеппо через «специально созданные коридоры».
Следующая новость Трамп и Клинтон опять не пожали друг другу руки в начале дебатов
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии