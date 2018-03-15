Безопасность выборов в МО обеспечат десятки тысяч спасателей
В день проведения выборов президента России безопасность на избирательных участках в Подмосковье будут обеспечивать более 20 тысяч спасателей и пожарных.
Кроме того, в состояние готовности будут приведены порядка четырех тысяч единиц спецтехники.
На всех избирательных участках проведены надзорно-профилактические мероприятия, десятки проверок по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности и тысячи инструктажей с должностными лицами и представителями избиркомов, передает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на главк МЧС по региону.
Наряду со спасателями в день выборов будут дежурить свыше 700 бригад энергетиков. Выборы президента России пройдут 18 марта.
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