Безопасность выборов в МО обеспечат десятки тысяч спасателей

В день проведения выборов президента России безопасность на избирательных участках в Подмосковье будут обеспечивать более 20 тысяч спасателей и пожарных.

Кроме того, в состояние готовности будут приведены порядка четырех тысяч единиц спецтехники.

На всех избирательных участках проведены надзорно-профилактические мероприятия, десятки проверок по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности и тысячи инструктажей с должностными лицами и представителями избиркомов, передает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на главк МЧС по региону.

Наряду со спасателями в день выборов будут дежурить свыше 700 бригад энергетиков. Выборы президента России пройдут 18 марта.