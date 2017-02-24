Бездомный украл джинсы Armani в Москве

Неизвестный разбил стекло в автомобиле Range Rover, припаркованном на улице Академика Королева в Москве, и украл джинсы известной фирмы Armani.

Как выяснилось, вором оказался бездомный, который увидел джинсы на заднем сиденье автомобиля и решил их присвоить, сообщает РИАМО.

Бездомный был задержан с поличным — с джинсами на руках — и доставлен в отдел полиции.

По словам бомжа, он просто хотел приодеться.