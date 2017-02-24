Бездомный украл джинсы Armani в Москве
Неизвестный разбил стекло в автомобиле Range Rover, припаркованном на улице Академика Королева в Москве, и украл джинсы известной фирмы Armani.
Как выяснилось, вором оказался бездомный, который увидел джинсы на заднем сиденье автомобиля и решил их присвоить, сообщает РИАМО.
Бездомный был задержан с поличным — с джинсами на руках — и доставлен в отдел полиции.
По словам бомжа, он просто хотел приодеться.
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