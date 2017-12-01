Бездомные собаки растерзали молодую женщину в Люберцах

Бездомные собаки растерзали женщину в подмосковном городе Люберцы.

Уточняется, что инцидент произошел в лесу поселения Томилино.

«Тело женщины обнаружил в лесополосе Томилина прохожий мужчина еще 25 ноября. Лицо погибшей было сильно обглодано, скорее всего, бездомными собаками», - сказали в пресс-службе ГСУ СКР по региону.

При этом, до сих пор не установлена личность погибшей, которой на вид 30-35 лет. По данному факту проводится проверка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».