Бездомные собаки растерзали молодую женщину в Люберцах
Бездомные собаки растерзали женщину в подмосковном городе Люберцы.
Уточняется, что инцидент произошел в лесу поселения Томилино.
«Тело женщины обнаружил в лесополосе Томилина прохожий мужчина еще 25 ноября. Лицо погибшей было сильно обглодано, скорее всего, бездомными собаками», - сказали в пресс-службе ГСУ СКР по региону.
При этом, до сих пор не установлена личность погибшей, которой на вид 30-35 лет. По данному факту проводится проверка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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