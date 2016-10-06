«Бездомные» офицеры 8 октября выйдут на митинг из-за проблем с получением жилья

Московские власти одобрили акцию протеста российских военнослужащих, пострадавших от срыва сроков получения жилья, положенного им согласно указу президента РФ.

В распоряжении «Русской Планеты» оказался документ о разрешении митинга за подписью исполняющего обязанности заместителя префекта Центрального административного округа столицы Николая Малиничева.

Пикет пройдет 8 октября на площади Краснопресненская Застава в районе станции метро «Улица 1905 года». В акции протеста примут участие около 100 человек. Офицеры собираются привлечь внимание к жилищной проблеме президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

В настоящее время заморожено строительство жилых домов для военнослужащих по адресам ул. Левобережная, 4, Хорошевское шоссе, 38, ул. Синявинская 11, ул. Б.Очаковская, 12 из-за невыполнения своих обязательств генеральным подрядчиком Су-155.