Безалкогольное пиво обладает целебными свойствами
Все больше россиян переходят на безалкогольное пиво. Следует из статистики производителей этого пенного напитка.
При среднестатистических 60 литрах пива за год на безалкогольное приходится уже 1 литр.
Более того, врачи стали включать в рацион спортсменов безалкогольное пиво как обязательное средство для восстановления организма.
Дело с том, что при значительных физических нагрузках организм покидают соли натрия, калия и кальция. Медики доказали, что ячменное пиво обладает мгновенным восстановительным эффектом. В нем содержится практически весь химический состав злака.
Оказалось, что калия в пиве более 300 мг на литр, плюс кремний и магний. Таким образом, употребление пива сохраняет натриево-калиевое равновесие.
Кроме того, в пиве много декстрина – полисахарида, помогающего восстановить содержание углеводов в организме. И весь спектр витаминов группы В, которые в виде напитка усваиваются организмом почти полностью.
В России рост потребления безалкогольного пива наметился лишь пару лет назад.
По мнению производителей, безалкогольное пиво становится элементом здорового образа жизни и формирует базу для деалкоголизации населения, сообщает «Санкт-Петерург.ру».
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