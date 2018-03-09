Бессонница и диабет взаимосвязаны

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили генетические причины бессонницы у людей.

В ходе исследования специалисты изучили образцы ДНК более 33 тысяч американских военных. Их разделили на группы в зависимости от европейского, африканского или латиноамериканского происхождения.

В итоге ученые смогли установить генетическую связь бессонницы и диабета второго типа.

Кроме того, исследуемые европейского происхождения, страдающие бессонницей, также страдали и депрессией, сообщает «РИА Новости».

«Генетическая корреляция между бессонницей и расстройствами психики вроде депрессии, а также болезнями вроде диабета второго типа предполагает общую генетическую предрасположенность», — заявил автор исследования Мюррей Стейн.

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