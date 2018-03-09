Бессонница и диабет взаимосвязаны
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили генетические причины бессонницы у людей.
В ходе исследования специалисты изучили образцы ДНК более 33 тысяч американских военных. Их разделили на группы в зависимости от европейского, африканского или латиноамериканского происхождения.
В итоге ученые смогли установить генетическую связь бессонницы и диабета второго типа.
Кроме того, исследуемые европейского происхождения, страдающие бессонницей, также страдали и депрессией, сообщает «РИА Новости».
«Генетическая корреляция между бессонницей и расстройствами психики вроде депрессии, а также болезнями вроде диабета второго типа предполагает общую генетическую предрасположенность», — заявил автор исследования Мюррей Стейн.
Следующая новость Дело Сергея Скрипаля могут засекретить
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии