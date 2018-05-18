«Бессмертные» раковые клетки можно «убить»

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии нашли способ, благодаря которому раковые опухоли можно сделать уязвимыми.

Найденные биологами ферменты, способны защитить хромосомы от повреждения и последующего превращения клеток в злокачественные новообразования.

Дело в том, что перед началом деления клетки ДНК «обернуты» в хромосомы для защиты от физического и химического воздействия. Концы хромосом — теломеры — чувствительны к окислительному повреждению, однако они способны восстанавливаться благодаря ферменту теломераза, избыточная активность которого способствует появлению практически «бессмертных» злокачественных клеток.

Швейцарские ученые обнаружили, что ферменты PRDX1 и MTH1 обладают антиоксидантным действием и защищают теломеры от повреждения активными формами кислорода.

Исследования показали, что блокировка активности соединений в клетках раковых опухолей приводит к тому, что с каждым последующим делением теломеры сокращаются и исчезают, что делает раковую опухоль уязвимой, сообщает Ura.ru.