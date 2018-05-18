«Бессмертные» раковые клетки можно «убить»

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии нашли способ, благодаря которому раковые опухоли можно сделать уязвимыми.

Найденные биологами ферменты, способны защитить хромосомы от повреждения и последующего превращения клеток в злокачественные новообразования.

Дело в том, что перед началом деления клетки ДНК «обернуты» в хромосомы для защиты от физического и химического воздействия. Концы хромосом — теломеры — чувствительны к окислительному повреждению, однако они способны восстанавливаться благодаря ферменту теломераза, избыточная активность которого способствует появлению практически «бессмертных» злокачественных клеток.

Швейцарские ученые обнаружили, что ферменты PRDX1 и MTH1 обладают антиоксидантным действием и защищают теломеры от повреждения активными формами кислорода.

Исследования показали, что блокировка активности соединений в клетках раковых опухолей приводит к тому, что с каждым последующим делением теломеры сокращаются и исчезают, что делает раковую опухоль уязвимой, сообщает Ura.ru.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
Следующая новость Табак может спасти человеку жизнь

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО