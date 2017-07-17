Беспризорный енот поселился на крыше дома в Люберцах
Беспризорный енот поселился на крыше магазина в подмосковном городе Люберцы.
Необычного постояльца заметили жители соседнего дома, окна которого выходят на большую крышу одного из магазинов.
По словам местной жительницы Светланы Матросовой, зверек выходит только после наступления темноты.
«Мы несколько дней не могли понять, что это за зверь. В итоге поняли - енот. Мы ему сардельки и колбаску кидаем, он ест и опять прячется», - сказала неравнодушная к судьбе зверя жительница, которая надеется помочь еноту-беспризорнику, но не знает как. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Назван самый спортивный город России
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии