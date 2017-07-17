Беспризорный енот поселился на крыше дома в Люберцах

Беспризорный енот поселился на крыше магазина в подмосковном городе Люберцы.

Необычного постояльца заметили жители соседнего дома, окна которого выходят на большую крышу одного из магазинов.

По словам местной жительницы Светланы Матросовой, зверек выходит только после наступления темноты.

«Мы несколько дней не могли понять, что это за зверь. В итоге поняли - енот. Мы ему сардельки и колбаску кидаем, он ест и опять прячется», - сказала неравнодушная к судьбе зверя жительница, которая надеется помочь еноту-беспризорнику, но не знает как. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».