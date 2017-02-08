На бесплатных билетах в «Зенит-арену» наживаются спекулянты

Власти Санкт-Петербурга решили показать жителям города достроенный стадион «Зенит-арена». Однако часть из 10 тысяч бесплатных билетов на мероприятие «Первый посетитель» оказалась в руках спекулянтов.

Заказать билеты можно было на сайте мероприятия. Однако у желающих посетить разрекламированное шоу возникли трудности из-за сбоев в работе ресурса. Впрочем, несмотря на все препятствия, билеты быстро разошлись.

При этом часть оказалась в руках спекулянтов. Один из них, на условиях анонимности, рассказал порталу «Санкт-Петербург.ру», что ему удалось легко обойти условие организаторов – заказ не более четырех билетов с одного ip-адреса. По его словам, полученные билеты расходятся хорошо, поскольку на них очень высокий спрос.

По данным портала, цены на билеты у спекулянтов варьируются от 300 до восьми тысяч рублей. Кроме того, электронная форма не предполагает именной регистрации, что позволяет неоднократно продавать одни и те же билеты.

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