Беспилотный автомобиль насмерть сбил женщину в США

В США в штате Аризоне автономный тестовый автомобиль «Uber» насмерть сбил женщину, которая на велосипеде пересекала дорогу за пределами пешеходного перехода.

Женщина была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.

В момент инцидента за рулем находился водитель, который при внештатной ситуации должен был взять управление на себя, но почему-то этого не сделал.

Компания «Uber» приостановила на неопределенный срок тестирование самоуправляемых автомобилей в Сан-Франциско, Финиксе, Питтсбурге и Торонто, сообщает «VC.ru».