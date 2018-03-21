Беспилотный автомобиль насмерть сбил женщину в США
В США в штате Аризоне автономный тестовый автомобиль «Uber» насмерть сбил женщину, которая на велосипеде пересекала дорогу за пределами пешеходного перехода.
Женщина была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.
В момент инцидента за рулем находился водитель, который при внештатной ситуации должен был взять управление на себя, но почему-то этого не сделал.
Компания «Uber» приостановила на неопределенный срок тестирование самоуправляемых автомобилей в Сан-Франциско, Финиксе, Питтсбурге и Торонто, сообщает «VC.ru».
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