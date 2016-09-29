Беспилотник-стрекоза появится в России
В России готовится к выпуску беспилотный летательный аппарат, сопоставимый по размеру со стрекозой. Аппарат будет оснащен передовой системой наблюдения и сможет снимать видео и делать фотографии.
– Его радиус действия невелик, но этого вполне хватает, чтобы выполнить задачи разведки в ближнем бою, охраны порядка, участия в антитеррористических операциях, – рассказали в Объединённой приборостроительной корпорации (ОПК). Специалисты отмечают, что такие аппараты просты в использовании и их легко заменить на новые в случае поломки или утери.
На сегодняшний день аналогичные модели используются в США. Мини-беспилотник был изобретен норвежской компанией, уточняет RT.
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