Беспилотник-разведчик США пролетел близ Крыма
В очередной раз американское разведывательное судно совершило полет возле полуострова Крым. В последние несколько недель такие инциденты происходят практически каждый день.
Беспилотник RQ-4 Global Hawk приблизился к Крыму со стороны Украины и Черного моря. Аппарат вылетел с базы Сигонелла на Сицилии. Воздушное судно обладает возможностью разведки до 300 километров, эксперты полагают, что аппарат также зафиксировал данные о Донбассе.
Патрулирование осуществлялось у побережья Николаевской области, затем аппарат продолжил полет на восток от Херсона до Мелитополя, осуществляя разведку к северу от полуострова, сообщает "Интерфакс".
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