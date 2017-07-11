Беспилотники научились делать фотографии сквозь стены

В США разработана система, способная составлять трехмерную карту внутренних помещений при помощи сигналов беспроводной связи за счет двух беспилотников.

Один из дронов выступает в роли передатчика сигнала, а второй - в качестве приемника.

Все собираемые данные передавались на компьютер, который, зная положение каждого беспилотника в данный момент времени и уровень принимаемого сигнала, составлял трехмерную карту пространства с хорошей разрешающей способностью.

В состав оборудования входит обычный Wi-Fi-маршрутизатор, две направленные антенны соответствующего диапазона, компьютер «Raspberry Pi» и планшетный компьютер, выполнявший роль навигационной системы – все эти вещи выпускаются серийно, их можно купить в обычном магазине.

Система может быть использована для обследования помещений, разрушенных в результате стихийных бедствий и техногенных катастроф, в археологических исследованиях, для контроля целостности структур различных сооружений и, конечно, для проведения операций по разведке и наблюдению.

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