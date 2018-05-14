Беспилотник США заметили у российских границ

Беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk, принадлежащий ВВС США, совершил полет у границы России и Украины.

Инцидент произошел утром 13 мая.

Отмечается, что американский дрон кружил вблизи границы России и Украины в районе Харьковской области. Кроме того, он совершил облет линии разграничения в Донбассе.

Беспилотник взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии, сообщает «ТВ Центр».