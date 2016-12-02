Беспилотник ВВС США был замечен у линии разграничения в Донбассе
У линии разграничения под Донецком обнаружен стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk, следует из данных порталов по отслеживанию передвижения военной авиации.
Согласно опубликованным данным, беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, пролетел с севера на юг вдоль линии разграничения в районе Донецка, войдя в воздушное пространство Украины со стороны Румынии.
Предположительно, летательный аппарат может наблюдать за территорией Донбасса, в том числе за всей территорией ДНР вплоть до приграничных районов России.
Ранее беспилотник неоднократно был замечен вблизи территории Крыма, подлетая со стороны Черного моря, сообщает «Интерфакс».
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