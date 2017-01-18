Беспилотник зафиксировал огромную трещину-разлом во льдах у Антарктиды

Огромный разлом во льдах у Антарктиды удалось зафиксировать Антарктическому управлению Великобритании благодаря беспилотному летательному аппарату.

По данным ученых, трещина длиной около 40 километров появилась в октябре неподалеку от британской научно-исследовательской станции «Халли-6», - сообщает РИА «Новости».

Это уже второй разлом в шельфовом леднике Бранта, на котором расположена станция. Первый появился несколько десятилетий назад, однако с 2012 года начал быстро расти.

Сейчас от "Халли-6" его отделяют всего шесть километров. Ученые опасаются, что разлом может отрезать станцию от континента. Антарктическое управление решило закрыть «Халли-6» на зимний период и перенести станцию на 23 километра от разлома.