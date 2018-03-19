Беспилотник Uber задавил пешехода

Беспилотный автомобиль Uber попал в ДТП, в котором погиб человек.

Инцидент произошел в американском штате Аризона, в городе Темпе. Автомобиль сбил женщину, которая, согласно предварительным данным, переходила дорогу в неположенном месте. От подученных травм она скончалась в больнице, сообщает The New York Times.

По сведениям издания, автомобиль двигался в автономном режиме, хотя в салоне присутствовал водитель.

После происшествия компания Uber Technologies прервала испытания беспилотных автомобилей в ряде американских городов.