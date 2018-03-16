Беспилотник ВВС США совершил разведку у границ России

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk совершил 11-часовой полет у границ Ленинградской и Псковской областей.

Кроме того, со стороны Балтийского моря был замечен разведывательный самолет НАТО AWACS с бортовым номером LX-N90453 и позывным NATO06.

Американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043 утром 16 марта совершил пролет у восточных границ Калининградской области в небе над Литвой, а затем осуществлял полеты вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии, сообщает «Интерфакс».