Беспилотник ВВС США совершил разведку у границ России
Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk совершил 11-часовой полет у границ Ленинградской и Псковской областей.
Кроме того, со стороны Балтийского моря был замечен разведывательный самолет НАТО AWACS с бортовым номером LX-N90453 и позывным NATO06.
Американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043 утром 16 марта совершил пролет у восточных границ Калининградской области в небе над Литвой, а затем осуществлял полеты вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии, сообщает «Интерфакс».
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