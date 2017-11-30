Беспилотник помог ученым совершить уникальное открытие

В Израиле археологи с помощью беспилотника отыскали руины древнего храма.

Фотокамеры аппарата засняли фрагменты сооружения, что помогло ученым наметить основные места ведения раскопок. По их мнению, находка может быть храмом или дворцом идумеев.

Возраст развалин составляет свыше двух тысяч лет. Предполагается, что здание было воздвигнуто в период, когда территория Ближнего Востока находилась под властью потомков Александра Македонского.

В ходе раскопок ученые обнаружили каменные алтари, глиняную посуду и множество подземных ходов, которые использовались в самых разных целях – от религиозных до бытовых.

По словам археологов, находка уникальна, поскольку идумейские строения на территории Израиля чрезвычайно редки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление древностей страны.