В ДТП под Бесланом погибли 5 человек

На федеральной трассе «Кавказ» под Бесланом произошло ДТП с участием автобуса «Мерседес» и грузовой машины «Скания», сообщют экстренные службы региона.

По данным ГУ МЧС по Северной Осетии, автобус следовал из Москвы и Ереван. В результате аварии погибли 5 человек, еще 27 получили травмы. Среди пострадавших – четверо детей.

В Доме культуры города Беслана сформирован пункт временного размещения для пассажиров попавшего в ДТП автобуса, не пострадавших в аварии.