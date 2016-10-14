В ДТП под Бесланом погибли 5 человек
На федеральной трассе «Кавказ» под Бесланом произошло ДТП с участием автобуса «Мерседес» и грузовой машины «Скания», сообщют экстренные службы региона.
По данным ГУ МЧС по Северной Осетии, автобус следовал из Москвы и Ереван. В результате аварии погибли 5 человек, еще 27 получили травмы. Среди пострадавших – четверо детей.
В Доме культуры города Беслана сформирован пункт временного размещения для пассажиров попавшего в ДТП автобуса, не пострадавших в аварии.
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