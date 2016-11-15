В беседе Путина и Трампа тема признания Крыма российским не поднималась

В ходе состоявшегося 14 ноября телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и победившим на выборах в США Дональдом Трампом темы признания Крыма российской территорией и урегулирования ситуации в Донбассе не поднимались. Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Нет, эти темы не обсуждалась, - цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. - Еще раз: был весьма конструктивный разговор. В целом тон разговора во многом корреспондировался с тоном заявлений, которые делались еще в ходе избирательной кампании на предмет двусторонних российско-американских отношений».

Песков уточнил также, что украинская проблематика и вопрос о принадлежности Крыма не обсуждались, потому что действующим президентом США является Барак Обама.

- Именно с ним и его администрацией мы продолжаем работать до момента инаугурации, - подчеркнул представитель Коемля.

Песков опроверг появившиеся сообщения о том, что Путин и Трамп договорились о личной встрече.

- В целом, как мы отметили в заявлении, действительно затрагивалась возможность проведения в перспективе встречи, однако не было какой-либо договоренности, что она может состояться еще до инаугурации, - заявил Песков