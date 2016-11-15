Беседа Путина и Трампа повергла в панику руководство ЕС в Брюсселе

Состоявшийся 14 ноября телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и победившим на выборах в США Дональдом Трампом ознаменовал новую эру в отношениях между Россией и Соединенными Штатами и вызвал настоящую панику у лидеров Евросоюза. Об этом сообщает Daily Express.

«Этот телефонный разговор, носивший, по-видимому, теплый и примирительный характер, доказывает, что Россия окончательно вышла из тени и теперь занимает ведущее место на международной арене», - цитирует РИА «Новости» текст статьи.

По утверждению авторов публикации, сближение РФ и США не может не беспокоить Брюссель, который все больше опасается, что новая американская администрация оттеснит европейскую политику на задний план.

Лидеры ЕС понимают, что укрепление связей между Москвой и Вашингтоном не предвещает сторонникам антироссийской линии ничего хорошего.

Издание считает, что официальному Брюсселю следует готовиться к худшему: если Белый дом изменит свою позицию по Крыму, то «в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем наступит очень трудный период».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США, ЕС
События: переговоры
Следующая новость В Москве задержан подозреваемый в нападении на актрису «Квартета И»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО