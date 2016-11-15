Беседа Путина и Трампа повергла в панику руководство ЕС в Брюсселе

Состоявшийся 14 ноября телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и победившим на выборах в США Дональдом Трампом ознаменовал новую эру в отношениях между Россией и Соединенными Штатами и вызвал настоящую панику у лидеров Евросоюза. Об этом сообщает Daily Express.

«Этот телефонный разговор, носивший, по-видимому, теплый и примирительный характер, доказывает, что Россия окончательно вышла из тени и теперь занимает ведущее место на международной арене», - цитирует РИА «Новости» текст статьи.

По утверждению авторов публикации, сближение РФ и США не может не беспокоить Брюссель, который все больше опасается, что новая американская администрация оттеснит европейскую политику на задний план.

Лидеры ЕС понимают, что укрепление связей между Москвой и Вашингтоном не предвещает сторонникам антироссийской линии ничего хорошего.

Издание считает, что официальному Брюсселю следует готовиться к худшему: если Белый дом изменит свою позицию по Крыму, то «в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем наступит очень трудный период».