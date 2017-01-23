Берни Экклстоуна уволили с поста исполнительного директора «Формулы-1»
В руководстве кольцевых гонок «Формулы-1» произошло знаковое кадровое изменение - многолетний исполнительный директор организации Берни Экклстоун отправлен в отставку. Его место займет американец Чейз Кэри.
- Я больше не руковожу «Формулой-1». Мое место займет Чейз Кэри. Теперь я буду пожизненным почетным президентом. Вступаю в новую должность, даже толком не зная, что именно она означает, — цитирует Экклстоуна RT со ссылкой на Auto motor und sport.
Ранее сообщалось, что акции «Формулы-1» в 2016 году выкупила американская корпорация Liberty Media.
Следующая новость С 2014 года Украина подала против России уже пять исков в ЕСПЧ
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии