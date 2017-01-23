Берни Экклстоуна уволили с поста исполнительного директора «Формулы-1»

В руководстве кольцевых гонок «Формулы-1» произошло знаковое кадровое изменение - многолетний исполнительный директор организации Берни Экклстоун отправлен в отставку. Его место займет американец Чейз Кэри.

- Я больше не руковожу «Формулой-1». Мое место займет Чейз Кэри. Теперь я буду пожизненным почетным президентом. Вступаю в новую должность, даже толком не зная, что именно она означает, — цитирует Экклстоуна RT со ссылкой на Auto motor und sport.

Ранее сообщалось, что акции «Формулы-1» в 2016 году выкупила американская корпорация Liberty Media.

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События: отставки, спорт
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