В Бермудском треугольнике найден загадочный объект

Команде западных ученых обнаружили на дне Бермудского треугольника странный объект, напоминающий пирамиду.

Именно эта пирамида, думают исследователи, объясняет все аномалии, загадочные явления и необъяснимые катаклизмы, происходящие в Бермудском треугольнике, который расположен в Атлантическом океане между Бермудскими островами, Флоридой и Пуэрто-Рико. Наблюдается, что предмет завис на глубине двух километров под водой и не касается дна,- сообщает «ФАН».