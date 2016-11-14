В Бермудском треугольнике найден загадочный объект
Команде западных ученых обнаружили на дне Бермудского треугольника странный объект, напоминающий пирамиду.
Именно эта пирамида, думают исследователи, объясняет все аномалии, загадочные явления и необъяснимые катаклизмы, происходящие в Бермудском треугольнике, который расположен в Атлантическом океане между Бермудскими островами, Флоридой и Пуэрто-Рико. Наблюдается, что предмет завис на глубине двух километров под водой и не касается дна,- сообщает «ФАН».
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