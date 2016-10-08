В берлинском аэропорту усилены меры безопасности
Немецкая полиция усилила меры безопасности в берлинском аэропорту Шенефельд. Это произошло после спецоперации в Хемнице, там спецслужбы ищут террориста.
Полицейские проводят выборочные проверки пассажиров, досматривают автомобили и автобусы, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что полиция ФРГ проводит спецоперацию в городе Хемнице. Есть информация, что выходец из Сирии Джабер аль-Бакр готовил теракт в одном из аэропортов германии.
В квартире террориста нашли запас взрывчатки, хотя изначально речь шла лишь о следах взрывчатых веществ.
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