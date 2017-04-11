Из берлинского аэропорта эвакуируют людей

Аэропорт Шенефельд в Берлине проводит срочную эвакуацию людей из-за подозрительного предмета, обнаруженного на его территории.

Службы безопасности аэропорта сообщили о бесхозном багаже. Один из терминалов полностью закрыт. Возможны задержки рейсов.

Один из московских рейсов должен вылететь в российскую столицу около полудня по местному времени (13:00 мск). Согласно данным аэропорта, посадка на него в настоящий момент продолжается.

Рейс из Москвы в Берлин полчаса назад благополучно приземлился, сообщает ТАСС.