Из берлинского аэропорта эвакуируют людей
Аэропорт Шенефельд в Берлине проводит срочную эвакуацию людей из-за подозрительного предмета, обнаруженного на его территории.
Службы безопасности аэропорта сообщили о бесхозном багаже. Один из терминалов полностью закрыт. Возможны задержки рейсов.
Один из московских рейсов должен вылететь в российскую столицу около полудня по местному времени (13:00 мск). Согласно данным аэропорта, посадка на него в настоящий момент продолжается.
Рейс из Москвы в Берлин полчаса назад благополучно приземлился, сообщает ТАСС.
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