Под Берлином найдено захоронение советских солдат
В городе Зелоу, в 70 километрах к востоку от столицы Германии обнаружена братская могила с останками советских солдат.
По данным агентства Associated Press, в ней похоронен по меньшей мере 21 человек, однако эксперты не исключают, что в земле могут находиться останки и большего числа солдат.
Предполагается, что в братской могиле похоронены воины, погибшие в боях за Берлин в последние дни войны. Представитель общественной организации, которая заботится о военных захоронениях, сообщил агентству, что специалисты попытаются идентифицировать обнаруженные останки.
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