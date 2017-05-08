Под Берлином найдено захоронение советских солдат

В городе Зелоу, в 70 километрах к востоку от столицы Германии обнаружена братская могила с останками советских солдат.

По данным агентства Associated Press, в ней похоронен по меньшей мере 21 человек, однако эксперты не исключают, что в земле могут находиться останки и большего числа солдат.

Предполагается, что в братской могиле похоронены воины, погибшие в боях за Берлин в последние дни войны. Представитель общественной организации, которая заботится о военных захоронениях, сообщил агентству, что специалисты попытаются идентифицировать обнаруженные останки.