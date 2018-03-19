В Берлине задумались об альтернативах российскому газу

Власти Германии озаботились вопросом поиска альтернатив поставкам газа из России и Норвегии.

Одной из них может быть строительство собственных терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Предположительно такой объект может появиться в Брунсбюттеле. На его строительство потребуется четыре года и полмиллиарда евро.

Еще один терминал предполагается построить в Дуйсбурге. Однако это еще более долгосрочный проект, сообщает Bloomberg.

Пока же канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает строительство газопровода «Северный поток-2», подчеркивая, что это чисто экономический проект. В обратном ее пытаются убедить Украина, Польша и ряд других стран.