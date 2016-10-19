В Берлине состоится встреча лидеров «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин сегодня поучаствует во встрече лидеров «нормандской четверки» (РФ, Франция, ФРГ и Украина).
Диалог пройдет в Берлине. Лидеры собирались в таком формате год назад, сообщает «Интерфакс».
Договоренность о встрече в Берлине президента РФ Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента Украины Петра Порошенко была достигнута во вторник утром, хотя возможность ее проведения обсуждалась с начала сентября.
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