В Берлине состоится встреча лидеров «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин сегодня поучаствует во встрече лидеров «нормандской четверки» (РФ, Франция, ФРГ и Украина).

Диалог пройдет в Берлине. Лидеры собирались в таком формате год назад, сообщает «Интерфакс».

Договоренность о встрече в Берлине президента РФ Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента Украины Петра Порошенко была достигнута во вторник утром, хотя возможность ее проведения обсуждалась с начала сентября.