В Берлине прошла встреча глав Минсельхоза России и ФРГ
Под эгидой G20 в Берлине прошли переговоры министров сельского хозяйства Германии и России. Александр Ткачев и Кристиан Шмидт обсудили торговые отношения двух стран.
Шмидт отметил, что о снятии санкций с России речь пока не идет. Германия не меняет свою позицию по украинскому конфликту и санкциям против Москвы, сообщает ТАСС. На пресс-конференции немецкий политик не стал подробно говорить о прошедшей встрече.
Известно, что Александр Ткачев был приглашен на встречу G20 с согласия всех членов организации. Министр сельского хозяйства ФРГ отметил, что некоторые актуальные проблемы можно решать лишь сообща.
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