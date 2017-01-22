В Берлине прошла встреча глав Минсельхоза России и ФРГ

Под эгидой G20 в Берлине прошли переговоры министров сельского хозяйства Германии и России. Александр Ткачев и Кристиан Шмидт обсудили торговые отношения двух стран.

Шмидт отметил, что о снятии санкций с России речь пока не идет. Германия не меняет свою позицию по украинскому конфликту и санкциям против Москвы, сообщает ТАСС. На пресс-конференции немецкий политик не стал подробно говорить о прошедшей встрече.

Известно, что Александр Ткачев был приглашен на встречу G20 с согласия всех членов организации. Министр сельского хозяйства ФРГ отметил, что некоторые актуальные проблемы можно решать лишь сообща.