В Берлине Обама обсудит с европейскими лидерами продление санкций против РФ
На предстоящей 17 ноября в Берлине встрече президента США Барака Обамы с европейскими лидерами будет обсуждаться вопрос продления санкций в отношении России.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters, которое в свою очередь ссылается на информированные источники в Евросоюзе.
Ранее сообщалось, что страны ЕС намерены продлить антироссийские санкции из-за якобы невыполнения Москвой Минских соглашений.
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