В Берлине Обама обсудит с европейскими лидерами продление санкций против РФ

На предстоящей 17 ноября в Берлине встрече президента США Барака Обамы с европейскими лидерами будет обсуждаться вопрос продления санкций в отношении России.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters, которое в свою очередь ссылается на информированные источники в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что страны ЕС намерены продлить антироссийские санкции из-за якобы невыполнения Москвой Минских соглашений.