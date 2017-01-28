Мэр Берлина Михаэль Мюллер написал Трампу письмо
Мэр столицы Германии опубликовал письмо, адресованное новому президенту США Дональду Трампу. В послании политик просит Трампа не строить стену на границе с Мексикой.
Мюллер считает, что стена между США и Мексикой станет похожей на Берлинскую стену, которая делила столицу Германии на две части до 1989 года. По мнению мэра Берлина, такое строительство в 21 веке недопустимо, сообщает РИА "Новости".
– Я призываю американского президента: вспомните вашего предшественника Рональда Рейгана. Вспомните его слова: "Снесите эту стену!" И поэтому я говорю: дорогой мистер президент, не стройте эту стену, – написал Мюллер.
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