Берлин ставит условия для встречи Меркель и Путина

Германия ставит условия для встречи Ангелы Меркель и Владимира Путина. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Меркель готова пригласить Путина в Берлин на саммит в "нормандском формате" по Украине, если будут шансы на прогресс в урегулировании конфликта.

Представитель германского правительства добавил, что с Москвой необходимо контактировать и вовлекать ее в переговоры вне зависимости от оценок того, что происходит в Алеппо, сообщает РИА Новости.

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии должна была состояться 19 октября в Берлине. Однако во время телефонных переговоров 12 октября между Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Франсуа Олландом решение о встрече так и не было принято.