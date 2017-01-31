Берлин считает Порошенко виновным в обострении ситуации в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко готов сделать все возможное и невозможное ради того, чтобы принятые в отношении России санкции не были отменены. В связи с этим он не заинтересован в том, чтобы Минские соглашения выполнялись. Такое мнение высказала газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

«Порошенко, полагают в Берлине, намерен сделать практически все, чтобы не допустить прекращение антироссийских санкций», - цитирует опубликованный изданием текст ТАСС.

Как отмечает газета, в официальном Берлине давно уже известно из докладов наблюдателей ОБСЕ, что именно Киев предпринимает попытки изменить линию фронта в свою пользу.

«Очевидно, принимая в расчет обострение ситуации, - указывает Suddeutsche Zeitung, - стоит расчет по обострению ситуации до такого предела, чтобы остановить планы президента США по ослаблению санкций против РФ».

Информаторы издания утверждают, что Украина опасается односторонней отмены антироссийских санкций новым главой Белого дома Дональдом Трампом и старается довести ситуацию до точки кипения.

Ранее немецкие СМИ обратили внимание на то, что Порошенко прервал свой визит в Берлин сразу после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая перед началом переговоров выразила обеспокоенность ситуацией в Донбассе. Журналисты предположили, что Меркель недвусмысленно дала понять Порошенко, что ему следует немедленно разобраться с проблемой.

Дальнейшие действия украинского лидера это предположение подтверждают. Порошенко сразу же прибыл на родину и дал указание немедленно созвать видеоконференцию Контактной группы, по всей видимости позабыв, что 1 февраля Контактная группа собирается в полном составе в Минске.