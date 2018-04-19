Берлин хочет отказаться от участия в санкциях США против РФ

Немецкие власти намерены потребовать от США освобождения местного бизнеса от антироссийских санкций.

Предприниматели несут многомиллионные убытки и давят на правительство Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц собираются обсудить данный вопрос с американским президентом Дональдом Трампом.

Недовольны «абсурдными» санкциями итальянские политики. В частности, лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини заявил, что Италия откажется от санкций, если ему удастся занять пост главы правительства страны, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на зарубежные и отечественные СМИ.

Ранее Вашингтон уведомил посольство РФ в США о том, что новые санкции, о которых упомянула постпред при ООН Никки Хейли, вводится пока не будут. Трамп, в свою очередь, заявил, что расширит санкции только тогда, когда убедится в то, что Россия этого заслуживает.