Беременность у молодых увеличивает риск инсульта

Команда американских учёных заявила, что беременные женщины до 35 лет более подвержены риску инсульта. Специалисты провели исследование с несколькими десятками девушек.

Глава научной команды Элиза Миллер сказала, что у беременных девушек от 12 до 24 лет риск развития инсульта повышен на 50 процентов, в возрасте от 25 до 34 лет – на 60 процентов, сообщает «24СМИ».

Примечательно, что у женщин «в положении» после 35 лет обострение сердечно-сосудистого недуга не наблюдалось.