Беременность можно поставить на паузу
Ученые из Калифорнии смогли приостановить беременность на месяц. Во время своих опытов специалисты приостановили развитие бластоцисты, которая может находится в состоянии анабиоза на протяжении суток при нормальных условиях.
При этом замечается, что ее обработка ингибиторами mTOR позволяет увеличить этот срок до 30 дней. Когда специалисты прекращали обрабатывать зародыш ингибиторами, его формирование продолжалось в обычном режиме, - сообщает «ВладТайм».
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