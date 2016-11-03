Беременная женщина погибла в ДТП с маршруткой на юго-востоке Москвы

Авария с участием маршрутки, произошедшая на юго-востоке Москвы, унесла жизнь 31-летней беременной женщины.

Кроме того, в результате аварии пострадали четыре человека, состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.

Маршрутное такси врезалось в остановку на Краснодарской улице, недалеко от станции метро «Люблино». Водителя задержали, в ходе освидетельствования алкоголя в его крови не обнаружили. По предварительным данным, в момент аварии он потерял сознание, сообщает «Ридус».