Беременная женщина погибла в ДТП с маршруткой на юго-востоке Москвы
Авария с участием маршрутки, произошедшая на юго-востоке Москвы, унесла жизнь 31-летней беременной женщины.
Кроме того, в результате аварии пострадали четыре человека, состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.
Маршрутное такси врезалось в остановку на Краснодарской улице, недалеко от станции метро «Люблино». Водителя задержали, в ходе освидетельствования алкоголя в его крови не обнаружили. По предварительным данным, в момент аварии он потерял сознание, сообщает «Ридус».
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