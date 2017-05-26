На берегу Волги нашли останки неизвестной рептилии

Международная группа ученых обнаружила череп неизвестной ранее рептилии на побережье Волги. Как стало известно, благодаря данной находке получилось открыть новый вид морских плиозавров, которые раньше были неизвестны науке.

По словам исследователей, этого животного назвали Luskhan itilensis. Объясняется, что от известных особей этих древних животных они отличаются укороченной шеей, а также особым строением тела, благодаря которому они могут перемещаться резвее остальных, - сообщают «РИА Новости».

Эксперты уверены, то данные существа в прошлом имели четыре плавника, а также большую голову и мощную челюсть. В рационе этих динозавров в основном присутствовала рыба, некоторые другие подводные жители и моллюски. Как отмечают научные сотрудники, этот неизвестный науке вид динозавров жил на земле примерно 270 - 70 млн лет назад.

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