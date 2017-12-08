Береговые крабы могут есть жабрами

Береговые крабы Carcinus maenas способны есть жабрами. К такому выводу пришли биологи из университета Альберты Тамзин Блеветт и Грег Госс.

Исследование показало, что жабры крабов поглощают аминокислоту лейцин, которая в изобилии содержится в эстуариях, где обитают членистоногие.

На сегодняшний день известно 18 классов морских животных, способных впитывать аминокислоты из воды через внешнюю поверхность тела, а не желудочно-кишечный тракт, однако членистоногих, покрытых твердым экзоскелетом, среди них нет.

Ученые выловили девять крабов, умертвили их и извлекли жабры. Далее они изготовила раствор, похожий на гемолимфу, и с помощью перистальтического насоса прокачивали его через жабры. Оказалось, что жабры зеленого краба поглощали меченный лейцин, причем в какой-то момент происходило насыщение, но жабры после превышения определенной концентрации продолжали забирать одно и то же количество аминокислоты, сообщает N+1.