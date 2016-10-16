У берегов Йемена вновь обстреляли американский эсминец

В международных водах вблизи Йемена был обстрелян эсминец ВМС США. На корабле предприняли необходимые меры, повреждений удалось избежать.

Удар был вновь зафиксирован с территории, которую контролируют хуситы, сообщает "Интерфакс". Это уже третий подобный обстрел за неделю.

Ранее в ответ на аналогичный обстрел США разбомбили в Йемене три установки, помогающие наводить военным ракеты. Атака была совершена с одобрения президента США Барака Обамы. США заявляют, что не намерены прекращать свою миссию в Красном море и оставляют за собой право на ответ агрессорам.