У берегов Японии идет ко дну танкер с каустической содой

У берегов Японии тонет танкер, на борту которого находятся 400 тонн гидроксида натрия. Это вещество, по-другому называемое – каустическая сода – применяется в для растворения засоров в канализационных трубах.

Каустическая сода может вызывать раздражение слизистой оболочки и сильные ожоги кожи.

Как сообщает REGNUM со ссылкой на японские СМИ, танкер «Евамару» с четырьмя членами экипажа на борту тонет в порту Токуямакудамацу японской префектуры Ямагути.

Экипажу удалось покинуть судно после того, как танкер сильно накренился. В зону бедствия направлен патрульный корабль Причина затопления танкера не уточняется, есть ли утечка химиката в воду также пока неизвестно.